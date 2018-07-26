Депутаты разрешили россиянам выбирать дату и время регистрации брака

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Россиянам разрешили самостоятельно выбирать дату и время регистрации своего брака. Такое решение было принято в третьем чтении на заседании Государственной Думы, сообщает РИА Новости.

Пары смогут выбрать дату не только в ЗАГСе, но и через Интернет на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

При этом дата и время могут быть назначены парами не ранее месяца и не позднее года после подачи заявления.

До нововведения браки регистрировались ровно спустя месяц с момента подачи заявления в ЗАГС.