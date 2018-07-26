(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). В Казани задержали серийного домушника, сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

В минувший понедельник в полицию с разницей в несколько часов обратились две 30-летние женщины. Одна из них рассказала, что из ее квартиры по улице Академика Кирпичникова похитили золотые украшения на пять тысяч рублей. Другая заявительница также сообщила о краже. Причиненный ущерб женщина оценила в 67 тысяч рублей.

Полицейские отметили, что дома женщин находятся неподалеку друг от друга. Одна из квартир располагалась на первом этаже, другая – на втором. Входные двери не были взломаны, что свидетельствовало о том, что неизвестный проник в помещения через окна. Полицейские опросили возможных свидетелей, изучили улики и записи с камер видеонаблюдения в районе ограблений.

По обоим фактам возбудили уголовные дела по статье «Квартирная кража». Благодаря комплексу оперативных мероприятий правоохранителям удалось выяснить, кто стоял за ограблениями. Злоумышленником оказался 27-летний житель Республики Дагестан. Мужчину задержали в кратчайшие сроки.

Выяснилось, что ранее задержанный уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления, а с 2016 года он находился в федеральном розыске. На сегодняшний день известно о причастности мужчины к четырем квартирным кражам в Казани.

Домушник рассказал, что выбирал квартиры с открытыми или приоткрытыми окнами, расположенные невысоко. Чтобы скрыть улики, мужчина пользовался перчатками и забирал ценности не нарушая обстановку дома. Похищенное он продавал или сдавал в ломбард.