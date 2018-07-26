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Татар-информ

26 июля 2018, 14:48

Общество

Леонид Млечин: «На наших глазах умирают ключевые жанры журналистики»

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Общество

Леонид Млечин: «На наших глазах умирают ключевые жанры журналистики»

Фото: Рамиль Гали

Председатель Всероссийского конкурса СМИ «Патриот России» на круглом столе в Казани поднял проблему депрофессионализации современной журналистики.

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Ключевые проблемы современной журналистики поднял сегодня на круглом столе с победителями Всероссийского конкурса СМИ «Патриот России-2018» председатель жюри конкурса, писатель и журналист Леонид Млечин.

«На наших глазах умирают два ключевых жанра, от которых зависит общество: аналитика и расследование», – подчеркнул он, обращаясь к участникам круглого стола. Почти 100 номинантов конкурса съехались в столицу Татарстана из 45 регионов страны на награждение, которое состоится сегодня вечером в НКЦ «Казань».

По мнению эксперта, журналистика сегодня сталкивается с проблемами, которые условно можно объединить в две группы: «Первая – желание власти всегда использовать журналистику как инструмент. Это всегда было и ощутимо и заметно. Последствий этому – два: первое – это шаблонность, потому что начальство всегда хочет одного и того же, а второе – депрофессионализация. Вторая, новая свалившаяся на нас беда, которой не ждали, она состоит в том, что нынешний зритель, читатель и слушатель не хочет больше ничего читать».

Понятие «лонгрид» вызывает у Млечина хорошо заметное раздражение. Еще бы – материалы, которые в его молодости считались типичной по размеру заметкой, сегодня в интернет-СМИ сопровождаются предупреждением «лонгрид», что означает – «много текста».

Как следствие, в первую очередь страдает печатная периодика, ранее подкупавшая именно полноразмерными материалами, подробно раскрывающими резонансные, актуальные темы, а сами мастера аналитики и расследований больше не заинтересованы в том, чтобы докопаться до сути вопроса, так как редакции не готовы выделять на эту тяжелую работу достаточно средств и времени.

«Нынешние средства коммуникации, конечно, дают возможность, если не дай Бог, произошла катастрофа, знать об этом через секунду. Не нужно ждать девятичасового выпуска новостей или завтрашнего выпуска газеты. Ты все узнал. А главное-то? Почему упал самолет? А что было тому причиной? А какая ситуация в отрасли? Это сделать человек, который снял на телефон, не может. Это может сделать только профессионал, у которого есть время, возможности, и его в редакции ждут», – подчеркнул Млечин.

Потраченное время, силы и средства раньше, как правило, оборачивались резонансным материалом. К ним прислушивалось руководство регионов и страны, делались выводы, принимались решения. Сегодня такая журналистика на грани вымирания. Ситуация не нова – в мире такое уже бывало. Журнал «News» в США в одно время прекращали печатать по экономическим соображениям, но в итоге общественный интерес перевесил и издание вернулось. Млечин надеется, что в России предпочтут учиться на чужих ошибках.

«Журналистика от нежурналистики отличается только одним: профессионализмом. Конечно, есть люди, которые ходят и к знахарям, и к шаманам, просят что-то заговорить, но это не отменяет профессиональную медицину. Таким образом, наличие блогов, блогеров, всех замечательных средств общения, которые нам передают информацию, не заменяют журналиста-профессионала», – подчеркнул эксперт.

И чтобы сохранить это профессиональное журналистское сообщество, усилия нужно прилагать уже сейчас. И, что не менее важно, необходимо создать условия, при которых у журналиста-профессионала сохранится стимул к тому, чтобы не просто работать, а гореть, стремясь сделать материал полным, ярким, лучшим.

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