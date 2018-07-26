Рекультивация земель стала обязательной для согласования в Россельхознадзоре

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Оксана Романова). С 20 июля вступило в силу Постановление Правительства РФ «О проведении рекультивации и консервации земель». Об этом напомнил сегодня во время первых публичных обсуждений надзорной работы ведомства заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по РТ Ленар Фаттерахманов.

«Согласно этому документу, все проекты рекультивации земель, а также акты выполненных работ должны проходить согласование в Россельхознадзоре», – пояснил Фаттерахменов.

В своем выступлении спикер перечислил несколько новых правовых норм, вступивших в законную силу за последнее время. Так, с 14 мая действуют новые правила реализации и транспортировки семян сельхозкультур. С 1 июля изменились технические регламенты Таможенного союза «О безопасности семян» и вступил в силу новый ГОСТ «Пшеница. Технические условия». В соответствии с последним документом, в сопроводительных документах необходимо будет отдельно прописывать, для пищевых, кормовых или иных целей предназначено зерно. Также был озвучен ряд иных документов и нововведений.

