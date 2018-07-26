XV Казанский фестиваль мусульманского кино перенесен на апрель из-за KazanSummit

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). XV (15-й) Казанский международный фестиваль мусульманского кино перенесен на апрель, в даты проведения XI Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit». По словам исполнительного директора КМФМК Миляуши Айтугановой, смещение дат ежегодно проводимого в сентябре фестиваля произошло по просьбе Президента РТ Рустама Минниханова.

XIV (14-й) Казанский кинофестиваль по традиции пройдет в Казани с 4 по 10 сентября. 27 июня был завершен прием заявок. Оргкомитетом форума зарегистрировано рекордное количество присланных работ: 967 из 56 стран мира. В том числе 30 игровых, документальных и анимационных картин в полном и коротком метре поступили из Татарстана.

Конкурсная программа традиционно включит четыре основных номинации (полнометражное и короткометражное, игровое и документальное кино), а также номинацию «Россия молодая» (конкурс работ молодых российских режиссеров) и национальный конкурс, куда заявлялись татарстанские режиссеры.

В основную конкурсную программу по результатам отбора были допущены 65 фильмов: помимо национального конкурса, в который вошли 15 фильмов, в каждую номинацию попало по десять работ.