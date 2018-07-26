Россельхознадзор накажет распорядителей неиспользуемых сельскохозяйственных земель РТ

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Оксана Романова). В текущем году в Татарстане было обнаружено более 41 тыс. га неиспользуемых по назначению сельскохозяйственных земель, констатировал сегодня на первых публичных обсуждениях надзорной работы ведомства заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по РТ Ленар Фаттерахманов.

Он заметил, что при этом к настоящему времени из них в оборот все же удалось вовлечь 6 тыс. га.

«В районах нужно усилить муниципальный контроль за такими землями», – подчеркнул Фаттерахманов, напомнив, что для юридических лиц штрафы в таких случаях предусмотрены в размере от 400 до 700 тыс. рублей.

Так, в Лаишевском районе за зарастание сельскохозяйственной территории было привлечено к административной ответственности ООО «Торговый дом “Куб”».

«Там вообще росли елки у нас. Земельный участок после предписаний приведен в порядок путем рекультивации», – сообщил спикер.

Кроме того, он отметил, что за период весеннего экологического двухмесячника на сельхозземлях инспекторы управления зафиксировали 159 свалок. Лидеры по этому показателю – Алькеевский, Лаишевский, Высокогорский и Атнинский районы. 132 свалки удалось ликвидировать, по остальным работа продолжается.

Остается актуальной и проблема несанкционированной разработки карьеров на землях сельхозназначения.