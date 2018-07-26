Пашинян: Армения не стремится в НАТО

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Армения не стремится вступить в НАТО, заявил Премьер-министр страны Никол Пашинян. Об этом сообщает РБК.

В настоящее время Армения состоит в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и намерена повысить эффективность своего членства в ней, отметил Пашинян.

Премьер-министр Армении посещал Брюссель в рамках саммита НАТО, однако был только на саммите стран, которые участвуют в миротворческой миссии в Афганистане. «В рамках НАТО у нас есть кое-какие программы, мы участвуем еще в миротворческой миссии в Косово, и у нас есть общие программы», — добавил глава армянского Правительства.

Армения принимает участие в операции «Решительная поддержка», которая оказывает помощь властям Афганистана.