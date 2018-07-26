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Татар-информ

26 июля 2018, 15:01

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Иностранные футбольные фанаты с «паспортом болельщика» смогут без виз посетить Россию

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ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Иностранные футбольные фанаты с «паспортом болельщика» смогут без виз посетить Россию

Инициатива сделает посещение России комфортным для туристов, положительно отразится на ее имидже и экономике, заметил Марат Бариев.

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Госдума РФ в третьем чтении приняла закон, согласно которому иностранные болельщики, у которых есть «паспорт болельщика» чемпионата мира по футболу, смогут до конца 2018 года без виз снова побывать в России. Об этом сообщается на сайте Госдумы РФ.

По словам члена Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Марата Бариева, инициатива положительно скажется на имидже и экономике России, поможет развитию туристской и сопряженных с ней отраслей.

Отмечается, что в период до 31 декабря 2018 года включительно въезд в Россию и выезд из России иностранных граждан и лиц без гражданства, которые посетили в качестве зрителей матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, осуществляется без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность и признаваемым Россией в этом качестве, персонифицированной карте зрителя, полученной такими гражданами и лицами без гражданства до или во время проведения матчей мундиаля. 

Закон вступит в силу после одобрения Советом Федерации и подписания Президентом России Владимиром Путиным.

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