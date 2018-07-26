Муфтий Татарстана оценил начальную мусульманскую школу в Альметьевске

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин посетил Центральную мечеть и мусульманскую начальную школу «Нур» в Альметьевске, сообщает ДУМ РТ.



Начальная мусульманская школа откроет свои двери для знаний уже в этом году. Школа для юных мусульман расположена рядом с Альметьевским женским медресе. Муфтий ознакомился с ходом ремонтных работ, которые находятся на стадии завершения, и положительно оценил работу строителей.



В 2018/19 учебном году в этой начальной школе начнут учиться 12 мальчиков и 12 девочек. Патронаж альметьевской школы будет осуществлять ДУМ РТ.



В рамках рабочей поездки Камиль хазрат Самигуллин посетил и Альметьевский мухтасибат. Имам-мухтасиб Фагим хазрат Ахметзянов рассказал муфтию о реконструкции площади Центральной мечети города. Также ожидаются ремонтные работы и внутри мечети Альметьевска.