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Татар-информ

26 июля 2018, 19:24

Духовная жизнь

Муфтий Татарстана оценил начальную мусульманскую школу в Альметьевске

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Духовная жизнь

Муфтий Татарстана оценил начальную мусульманскую школу в Альметьевске

Фото: dumrt.ru/ru

Школа для юных мусульман расположена рядом с Альметьевским женским медресе.

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин посетил Центральную мечеть и мусульманскую начальную школу «Нур» в Альметьевске, сообщает ДУМ РТ.

Начальная мусульманская школа откроет свои двери для знаний уже в этом году. Школа для юных мусульман расположена рядом с Альметьевским женским медресе. Муфтий ознакомился с ходом ремонтных работ, которые находятся на стадии завершения, и положительно оценил работу строителей.

В 2018/19 учебном году в этой начальной школе начнут учиться 12 мальчиков и 12 девочек. Патронаж альметьевской школы будет осуществлять ДУМ РТ.

В рамках рабочей поездки Камиль хазрат Самигуллин посетил и Альметьевский мухтасибат. Имам-мухтасиб Фагим хазрат Ахметзянов рассказал муфтию о реконструкции площади Центральной мечети города. Также ожидаются ремонтные работы и внутри мечети Альметьевска.

 

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