Шестеро из восьми фигурантов «земельного дела» в Набережных Челнах вернули участки

(Набережные Челны, 26 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах продолжается расследование уголовного дела, в качестве обвиняемого по которому проходит экс-глава Тукаевского района Василь Хазеев. По данным собственного источника ИА «Татар-информ», шестеро из восьми человек, у которых вчера прошли обыски, расторгли договоры аренды и вернули земли.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Набережных Челнах прошли массовые обыски. Набережночелнинское подразделение Следственного управления Следственного комитета России по РТ возбудило уголовное дело о мошенничестве. Речь идет о махинациях с земельными участками в Тукаевском районе. В уголовном деле фигурируют восемь участков общей площадью 11 гектаров, расположенные в Князевском сельском поселении. Заявление о том, что участки были выделены незаконно, поступило от Министерства лесного хозяйства РТ.

Обыски прошли у восьми лиц, в том числе у бывшего главы Тукаевского района Василя Хазеева и экс-руководителя УВД по Набережным Челнам Файзуллы Хусниева. Василь Хазеев был задержан, свою вину он признал.

Сейчас стало известно, что сразу же после обысков шестеро приобретателей земель по незаконной схеме расторгли договоры аренды и вернули участки муниципалитету. В числе тех, кто расстался с землей, сын экс-начальника УВД по городу Набережные Челны Файзуллы Хусниева. Сейчас бывшие землепользователи проходят по уголовному делу в качестве свидетелей.