В подаренном Путиным Трампу мяче обнаружен специальный чип

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). В мяче с символикой ЧМ по футболу, подаренном Президентом России Владимиром Путиным его коллеге из США Дональду Трампу, обнаружили специальный чип с коммуникационной функцией. Об этом сообщает РИА Новости.

В связи с тем, что мяч изготовлен компанией Adidas, на ее официальном сайте появились комментарии инцидента. Чипы NFC (Near Field Communication) вмонтированы во все мячи известного спортивного бренда. При наведении на чип своего гаджета владелец мяча по технологии дополненной реальности получает доступ к видеороликам футболистов, конкурсам болельщиков и другому подобному контенту, сообщается на сайте изготовителя.

В качестве подслушивающего устройства NFC быть использован не может, так как не передает никакой информации и обладает малым радиусом действия, уверяет портал Adidas.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что мяч, подаренный Трампу Владимиром Путиным, спецслужбы США проверили на наличие «жучков».