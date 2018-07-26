Казанцы стали реже заключать браки

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). В Казани за первые 6 месяцев этого года было на 10 процентов меньше свадеб, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом на брифинге заявила заместитель руководителя пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

«За первые полгода 2018 года в Татарстане брак зарегистрировали 9 тыс. 53 пары. По сравнению с тем же периодом прошлого года, это на 739 пар меньше. Если брать по крупным городам, наибольшее падение в Казани. В Набережных Челнах, напротив, количество свадеб увеличилось на 4,5 процента», — отметила Галимова.

Каждый пятый брак в республике — межнациональный. В этом году зарегистрировано 1 тыс. 889 таких браков.

Что касается разводов, то его оформили 6 тыс. 648 пар.

«Тут есть положительная динамика в части того, что количество разводов сократилось на 1,3 процента», — добавила официальный представитель Казанского Кремля.

При этом Казань лидирует в плане разводов — в столице РТ браки расторгались на 5 процентов чаще, чем за первое полугодие прошлого года. В Челнах этот показатель уменьшился на 8 процентов.