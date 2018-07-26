Сердюков про информацию о свадьбе с Васильевой: «Это моя личная жизнь»

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Григорий Князев). Глава авиационного кластера госкорпорации «Ростех» и бывший министр обороны России Анатолий Сердюков прокомментировал слух о своей свадьбе с экс-чиновницей Минобороны России Евгенией Васильевой. Он заявил, что не хочет комментировать свою личную жизнь.

«Пусть останется на совести тех, кто все это придумывает», — заявил чиновник в интервью изданию РБК.

Ранее сообщение о свадьбе двух экс-сотрудников ведомства сделал в своей колонке для журнала «СтарХит» журналист и телеведущий Андрей Малахов.

Анатолий Сердюков стал министром обороны России в феврале 2007 года. На своём посту Сердюков занимался масштабной программой перевооружения вооружённых сил и военной реформой.

В 2012 году Сердюков был отправлен в отставку на фоне скандала о хищениях в подведомственной министерству фирме «Оборонсервис». Самой известной фигуранткой дела стала член совета директоров компании Евгения Васильева. Суд счел ее виновной в мошенничестве и приговорил к 5 годам лишения свободы, но спустя 3,5 месяца она добилась условно-досрочного освобождения из колонии.