Россиянки одержали победу в основном раунде ЧМ по пляжному гандболу в Казани

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Женская сборная России по пляжному гандболу одержала первую победу в основном раунде чемпионата мира, который проходит в Казани с 24 по 29 июля.

Россиянкам, как и мужской сборной России, предстояло начинать основной раунд матчем против команды Дании. В первом периоде российская команда уступала в счете, но проявила характер и сумела догнать соперниц. Все решилось в самой концовке игрового отрезка — сейв Виктории Самарской за пару секунд до финальной сирены принес хозяевам площадки победу со счетом 20:18.

Второй период получился еще менее результативным, поскольку отличную игру показали голкиперы обеих команд. Исход матча в итоге решило всего одно очко — именно с таким преимуществом россиянки выиграли второй игровой отрезок (11:10) и отпраздновали победу в матче. В следующей игре подопечные Виталия Волынченко вечером 26 июля встретятся с действующими чемпионками Европы норвежками.

Пляжный гандбол, чемпионат мира. Основной раунд. Женщины, группа II.

Россия — Дания — 2:0 (20:18, 11:10)

Казань, Центр пляжных видов спорта.