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Татар-информ

26 июля 2018, 14:20

Духовная жизнь

Форум мусульманской молодежи собрал участников со всего мира в Болгаре

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Духовная жизнь

Форум мусульманской молодежи собрал участников со всего мира в Болгаре

Фото: dumrt.ru

Участники форума живут в палаточном лагере, питаются в Музее хлеба, совершают намаз в Белой мечети.

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). В Болгаре проходит VI Форум мусульманской молодежи, в котором принимают участие 170 молодых людей из Татарстана, регионов России и Зарубежья, сообщает ДУМ РТ.

Участники форума живут в палаточном лагере, питаются в Музее хлеба, совершают намаз в Белой мечети. В первую половину дня юноши и девушки получают новые знания по основам ислама и тафсиру Корана, а после полуденного намаза занимаются практическими занятиями: квестами, мастер-классами, тренингами, интеллектуальными играми и спортивными состязаниями.



Вчера молодежь окунулась в национальные традиции татарского народа. Юные мусульманки занимались вышивкой, приготовили оладьи и пригласили ребят-мусульман на чаепитие. Для парней прошли спортивные состязания: молодые люди стреляли из лука и арбалета.

Самыми сильными по стрельбе из лука стали Рамазан Туганаев, Рустем Хафизов, Салих Бикмухамметов, а самыми меткими стрелками из арбалета признаны Азат Гирфанутдинов, Альмир Исмагилов и Руслан Газимов. 

Завтра, 27 июля, участники форума в Болгаре встретятся с муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным.

 

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