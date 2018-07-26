Форум мусульманской молодежи собрал участников со всего мира в Болгаре

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). В Болгаре проходит VI Форум мусульманской молодежи, в котором принимают участие 170 молодых людей из Татарстана, регионов России и Зарубежья, сообщает ДУМ РТ.



Участники форума живут в палаточном лагере, питаются в Музее хлеба, совершают намаз в Белой мечети. В первую половину дня юноши и девушки получают новые знания по основам ислама и тафсиру Корана, а после полуденного намаза занимаются практическими занятиями: квестами, мастер-классами, тренингами, интеллектуальными играми и спортивными состязаниями.





Вчера молодежь окунулась в национальные традиции татарского народа. Юные мусульманки занимались вышивкой, приготовили оладьи и пригласили ребят-мусульман на чаепитие. Для парней прошли спортивные состязания: молодые люди стреляли из лука и арбалета.



Самыми сильными по стрельбе из лука стали Рамазан Туганаев, Рустем Хафизов, Салих Бикмухамметов, а самыми меткими стрелками из арбалета признаны Азат Гирфанутдинов, Альмир Исмагилов и Руслан Газимов.



Завтра, 27 июля, участники форума в Болгаре встретятся с муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным.