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Татар-информ

26 июля 2018, 14:06

Экономика и финансы

Альфия Когогина: Сельхозпроизводители получат 5 млрд рублей на компенсацию топливных затрат

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Экономика и финансы

Альфия Когогина: Сельхозпроизводители получат 5 млрд рублей на компенсацию топливных затрат

Госдума РФ просит предусмотреть в федеральном бюджете на 2019 — 2021 годы субсидии производителям сельхозтехники в размере 15 млрд рублей.

(Набережные Челны, 26 июля, «Татар-информ»). Госдума РФ одобрила проект распоряжения Правительства о распределении субсидий между регионами на развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельхозпродукции, сообщает депутат от Татарстана Альфия Когогина.

«Каждый регион получит средства для компенсации расходов на ГСМ, исходя из объема обрабатываемых земель. Так, согласно распределению, Татарстану выделяется 185,5 млн рублей», — разъясняет парламентарий.

Кроме того, Госдума РФ обратилась с просьбой к правительству предусмотреть в федеральном бюджете на 2019 − 2021 годы субсидии производителям сельхозтехники в размере 15 млрд рублей ежегодно. Сейчас в законе о федеральном бюджете на 2019 и 2020 годы на субсидирование производителей сельхозтехники предусмотрено только по 2 млрд рублей в год.

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