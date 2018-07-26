Минсвязи РТ подключает ГАС «Выборы» к сервисам VPN

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Григорий Князев). Министерство информатизации и связи Республики Татарстан решило подключить региональный сегмент ГАС «Выборы» к сервисам виртуальных частных сетей (VPN), позволяющим получить доступ к заблокированным интернет-серверам с помощью подставных IP-адресов.

Согласно условиям тендера, работы надо выполнить до 31 декабря 2018 года. На подключение системы к VPN министерство готово потратить 2 млн рублей.

С 1 ноября 2017 года в России действует закон, согласно которому владельцы анонимайзеров и VPN-сервисов не могут предоставлять пользователям возможности обхода блокировок сайтов с запрещенной информацией.