В Летнем кампусе РАНХиГС в Иннополисе участвовали 214 человек из 35 стран

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). В Летнем кампусе Российской академии народного хозяйства и государственной службы в Иннополисе приняли участие 214 человек из 35 стран, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря РАНХиГС Дмитрия Соколова.

Примерно половина участников (более 100 человек) приехали из зарубежных стран, это «беспрецедентное количество иностранцев», уточнил Соколов.

Проректор РАНХиГС Иван Федотов объяснил, что побывавшие в Летнем кампусе зарубежные студенты смогли убедиться в эффективности российского образования, что благоприятно скажется на его имидже во всем мире.

Смена VII Летнего кампуса президентской академии проходила 15 — 26 июля в Иннополисе и была посвящена предпринимательству в культуре и сфере развлечений.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что с успешным завершением смены в кампусе Рустама Минниханова поздравил руководитель Администрации Президента России Антон Вайно.