Галимова: В большинстве районов РТ смертность превышает рождаемость

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). В подавляющем большинстве районов и городов Татарстана смертность превышает рождаемость. Исключением являются Казань, Набережные Челны и Нижнекамский район. Об этом на брифинге заявила замруководителя пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

«Согласно данным органов государственной регистрации за первое полугодие этого года, на свет появилось 23 тыс. 5 малышей. Из них 11 тыс. 813 мальчиков и 11 тыс. 192 девочки. Если сопоставить с цифрами прошлого года, то фиксируется уменьшение на 723 человека.

Количество пар двойняшек — 257, тройняшек — 8», — озвучила цифры Галимова.

Наиболее популярные имена среди девочек — Ясмина, София, Амина, Алина, Ева, Алиса, Виктория, Азалия, Самира, Милана. Среди мальчиков — Амир, Тимур, Артем, Кирилл, Матвей, Александр, Камиль, Егор, Артур.

«За первые 6 месяцев 2018 года смертность составила 24 тыс. 327 человек. К сожалению, тут тоже есть рост в 2,5 процента. Из этого числа 11 тыс. 688 — мужчины, 11 тыс. 639 — это женщины», — добавила официальный представитель Казанского Кремля.