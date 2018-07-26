Мужская сборная России обыграла Данию на ЧМ по пляжному гандболу в Казани

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Мужская сборная России по пляжному гандболу стартовала с победы в основном раунде чемпионата мира, который проходит в Казани с 24 по 29 июля.

Первым соперником россиян по основному этапу турнира стала команда Дании: скандинавы выиграли первый сет со счетом 17:12. Во втором периоде хозяева площадки, видимо, разозлились на себя и на соперника — россияне набросали в ворота сборной Дании аж 28 очков, а победную разницу несколькими красивыми сейвами сделал российский голкипер Антон Заболотский.

Вратарь поймал кураж и вдохновенно провел серию буллитов — он трижды остановил соперников, тогда как его визави из датской команды ни разу не смог парировать броски россиян. 9:4 в серии буллитов и 2:1 в матче — свою следующую игру сборная России проведет вечером 26 июля против команды Катара.

Пляжный гандбол, чемпионат мира. Основной раунд. Мужчины, группа II.

Дания — Россия — 1:2 (17:12, 21:28, 4:9).

Казань, Центр пляжных видов спорта.