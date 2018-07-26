Итоги Всероссийского конкурса СМИ «Патриот России-2018» подвели в Казани

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). В Казани сегодня подводят итоги Всероссийского конкурса СМИ «Патриот России-2018». За 17 лет существования конкурса церемония награждения в Казани состоится впервые. В столицу Татарстана съехались финалисты из 45 регионов России.

Всего на конкурс из 72 субъектов страны поступили 1844 журналистские работы. Заявки оформили представители 359 средств массовой информации: газет, журналов, радио, телевидения, интернет-изданий и информационных агентств. Главное, что их объединяло, – стремление рассказать о настоящих патриотах: ветеранах, воинах, правоохранителях, людях различных профессий и добровольцах.

Церемония награждения состоится вечером в НКЦ «Казань», а в первой половине дня почти 100 финалистов конкурса собрались в столичной гостинице «Ибис» на круглый стол «Патриотизм в современных российских СМИ».

Основными спикерами стали заместитель руководителя Роспечати Владимир Козлов, заместитель генерального директора АО «Татмедиа» Альфия Адиятова, председатель жюри конкурса, известный писатель и журналист Леонид Млечин, основатель и главный редактор Радио «Книга» Егор Серов и член экспертной комиссии конкурса Раиса Маматова. Модератором круглого стола выступил руководитель Федерального оргкомитета конкурса, профессор Александр Чумиков.

Участники круглого стола не только обсудили наиболее яркие работы из числа представленных на конкурс, но и обсудили проблематику патриотической журналистики и наиболее актуальные трудности, переживаемые отраслью в целом.

«Писать об убийстве в загородном отеле гораздо проще, чем создать материал о патриотизме – такой, чтобы читателя зацепило. Большое спасибо всем вам за ваш труд», – одной фразой подчеркнул важность поднятой темы Владимир Козлов.

Альфия Адиятова рассказала о том, что делается республиканскими и районными СМИ Татарстана, и о том, что для региона тема патриотизма – это еще и вопрос сохранения национальной культуры, языка, религии, а также традиционных печатных СМИ, несущих важную воспитательную и просветительскую роль.

Леонид Млечин также подчеркнул важность СМИ в вопросе патриотического воспитания. Но, при этом отметил, что в современном мире, где люди постепенно отвыкают от чтения длинных текстов и восприятия больших объемов информации, где темп жизни настолько высок, что не остается ни времени, ни средств на достойную оплату таких серьезных жанров, как аналитика и расследование, а основу материалов составляют заметки, сама журналистика перерождается в нечто совсем иное. И это, по мнению мэтра от СМИ, – удручающая тенденция.

Это отметил и Егор Серов. Академик Российской академии радио, неоднократный победитель конкурса «Патриот России», он обратил внимание собравшихся на то, что на фоне роста числа заявленных материалов качество последних падает год от года.

«У нас время тотальной депрофессионализации. Хотя есть факультеты, которые готовят журналистов, в том числе и для радио. Но если ты хотя бы год-два не поработаешь со специалистом, то никогда не станешь профессионалом. Тотальная депрофессионализация приводит к падению качества материалов», – подчеркнул Серов.

Причем, по его мнению, «хромает» и грамматика, и контент, и форма подачи. И это проблема, на решении которой нужно сосредоточиться уже сейчас, иначе скоро в коллективах молодым журналистам просто не у кого будет набираться опыта.