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Татар-информ

26 июля 2018, 12:24

Общество

В Казанском Кремле поддержали принятый законопроект о преподавании родных языков

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Фото: архив

Власти Татарстана благодарны, что их предложения были услышаны и предмет «родные языки» останется в обязательной программе.

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). В Казанском Кремле поддержали принятый Госдумой законопроект о преподавании родных языков. Об этом на брифинге заявила замруководителя пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

«Документ, принятый в нынешней редакции, для нас гораздо предпочтительнее. Он нас устраивает, по сравнению с тем, в каком виде документ заходил в Госдуму изначально. Мы благодарны, что были услышаны наши предложения. В частности, то, что предмет „родные языки“ не оставался в факультативной части, а был обязательным предметом. Наша позиция такова, что предмет „родной язык“ должен быть обязательным», — сказала Галимова.

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон об изучении родных языков. В документе указано, что закон обеспечивает получение школьного образования на родных языках народов России и государственных языках республик. В качестве родного языка можно будет выбрать русский язык. Отмечается, что выбор будет добровольным и осуществляться на основании заявления родителей учащихся.

Как заявил председатель Комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов, перевод госязыков республик из обязательной школьной программы в факультативную не предполагается.

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