(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Из горящей квартиры в Казани спасли 54-летнего мужчину, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре в доме №12/8 по улице Белинского пришло вечером в среду на единый номер вызова экстренных служб 112.

Огонь охватил небольшую однокомнатную квартиру на втором этаже многоквартирного дома.

Прибывшие к месту ЧП сотрудники ПСЧ №5 обнаружили, что из окон квартиры валит густой черный дым. Соседи сообщили пожарным, что внутри жилища может находиться мужчина. Со слов жильцов дома, хозяин квартиры ведет аморальный образ жизни, нигде не работает и частенько злоупотребляет алкоголем.

Огнеборцы вскрыли дверь в горящее жилье, где на кровати обнаружили хозяина квартиры. С помощью спасательной маски пострадавшего вывели на улицу и передали медикам скорой помощи.

54-летнего потерпевшего с ожогами 2 – 3 степени тяжести госпитализировали в ожоговое отделение РКБ.

Огнем были уничтожены мебель и постельное белье на площади 4 кв. метра. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.



