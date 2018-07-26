Экс-главу исполкома Тюлячинского района подозревают в мошенничестве и служебном подлоге

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Бывшего главу исполкома Тюлячинского района Рустяма Нуруллина подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге, сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник в правоохранительных органах.

По данным источника агентства, Нуруллин и его товарищи представляли в Главное инвестиционно-строительное управление фиктивные платежные документы и при их помощи похитили более шести с половиной миллионов бюджетных рублей.

По данным ИА «Татар-информ», 19 июля были возбуждены уголовные дела по факту мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога.

Экс-глава Тюлячинского района был задержан сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ.

Сегодня следователи обратились в Советский районный суд с ходатайством об аресте Нуруллина. По данным пресс-службы Советского районного суда Казани, экс-глава Тюлячинского района был отправлен под домашний арест до 11 сентября.