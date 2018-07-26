Задолженность по алиментам в Татарстане превысила 3 млрд рублей

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). На данный момент недоимка со злостных неплательщиков алиментов в Татарстане составляет 3 млрд 145 млн рублей. Долги имеются у почти 20 тыс. жителей республики. Об этом на брифинге заявила замруководителя пресс-службы Президента Татарстана Рустама Минниханова Лилия Галимова.

«Такую ситуацию Президент подверг жесткой критике, ведь за этими цифрами стоит вопрос обеспечения тысячи детей. Рустам Минниханов поручил усилить работу по взысканию, кроме того, проработать предложение по внесению изменений в действующее законодательство для того, чтобы выявить новые формы влияния на неплательщиков», — отметила Галимова.

Среди традиционных методов — изъятие имущества, заработной платы, запрет на регистрацию движимого и недвижимого имущества. Наиболее действенный метод, по информации управления, — запрет на выезд за пределы России и лишение водительских прав.

Так, за первое полугодие 2018 года в РТ выезд за границу закрыли для 13 тыс. неплательщиков, лишили прав 2,8 тыс. граждан.

Минниханов поставил перед Управлением федеральной службы судебных приставов (УФССП) задачу по разработке дополнительных мер влияния на должников. Среди них — усиление межведомственного взаимодействия с другими контролирующими надзорными органами. Также он поручил главам районов включиться в это процесс, например, разработать варианты порицания должников в публичных пространствах. Конкретные меры воздействия еще обсуждаются, добавила официальный представитель Казанского Кремля.