Сергей Железняк уйдет в отставку из руководства «Единой России»

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Замсекретаря генерального совета партии «Единая Россия» Сергей Железняк может вскоре покинуть свой пост. Вопрос о его отставке могут рассмотреть на одном из ближайших заседаний президиума генсовета партии, сообщает РБК.

Причины отставки Железняка с высокой партийной должности пока неизвестны. Журналистам не удалось получить оперативного ответа ни от самого депутата, ни от руководства ЕР.

С 2016 года Железняк в качестве замсекретаря генсовета ЕР курировал международную работу партии, до этого занимался идеологическими вопросами. Ранее в СМИ появилась информация о связи отставки видного единоросса с его пропуском заседания парламента, на котором рассматривался вопрос изменений пенсионной системы. Позднее выяснилось, что в тот день Железняк был на больничном.