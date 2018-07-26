В дни ЧМ-2018 количество рейсов в казанском аэропорту выросло на 78 процентов

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В дни ЧМ-2018 количество рейсов в Международном аэропорту Казани выросло на 78 процентов. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал начальник Татарстанской таможни Альберт Мавликов.

За это время количество пассажиров выросло на 29 процентов. В дни проведения мундиаля в день совершалось до 59 рейсов, на которых в столицу прибывали более 7 тысяч пассажиров. При этом в обычные дни аэропорт принимает и отправляет около 33 самолетов с 5560 пассажирами на борту ежедневно.

Через Международный аэропорт Казань прибывали базировавшиеся в республике футбольные команды из Японии, Австралии и Колумбии, представители средств массовой информации, болельщики и высокопоставленные гости. По словам Мавликова, сотрудники Татарстанской таможни справились с работой в дни чемпионата своими силами, не привлекая коллег из других регионов. «Без привлечения должностных лиц из иных таможенных органов мы обеспечили оперативное совершение таможенных операций и проведение таможенного контроля в отношении прибывающих участников и гостей чемпионата мира, проводили контроль перемещаемых ими личного имущества, спортивного инвентаря, телекоммуникационного оборудования», – рассказал Альберт Мавликов.

