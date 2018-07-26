В Елабуге установят монумент нефтяникам Прикамья

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Компания «Татнефть» объявила о конкурсе на разработку концепции и эскиз монумента нефтяникам в Елабуге, сообщается на сайте ПАО «Татнефть».

Заявку на участие могут подать дизайнеры, архитекторы, художники, скульпторы, а также студенты художественных и архитектурных учебных заведений. Заявки принимаются в течение месяца – до 26 августа этого года.

Эскиз должен быть выполнен с учетом особенностей облика города и его архитектурной среды. При разработке нужно учесть, что памятник призван увековечить подвиг нефтедобытчиков Прикамья, необходимо отразить юбилейную дату 60 лет НГДУ «Прикамнефть» и 75 лет добычи нефти в Татарстане. Будущий постамент должен быть понятен современному поколению жителей республики.

Лучшие работы будут отмечены призами, главный из которых – реализация проекта. Для участия в конкурсе авторы работ должны направить концепцию и эскиз на электронный адрес ilshat@tatneft.ru с пометкой «Конкурс "Прикамнефть"».