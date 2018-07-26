(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). В Казани таксист сбил перебегающего улицу пенсионера, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе городской Госавтоиспекции.

ДТП на проспекте Ямашева напротив дома №33 произошло накануне утром. 71-летний мужчина решил перейти улицу в неположенном месте. 32-летний водитель автомобиля «Рено» не успел быстро среагировать на появившегося перед капотом мужчину и сбил его.

В результате аварии пожилой мужчина получил травмы и был доставлен на карете скорой помощи в больницу. Медики диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга.



