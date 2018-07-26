В Челнах главный инженер управляющей компании попался на взятке в 180 тысяч рублей

(Набережные Челны, 26 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах главный инженер «Управляющей компании Центральный» попался на взятке в размере 180 тысяч рублей, сообщил заместитель руководителя Набережночелнинского следственного подразделения СУ СК России по РТ Ильдар Шакиров.

По версии следствия, работник компании потребовал вознаграждение с владельца одного из челнинских кафе за подключение к электрическим сетям, расположенным на территории, обслуживаемой «Управляющей компании Центральный».

«Коммерсант посчитал требование представителя управляющей компании незаконным и обратился в полицию. Взятку он передавал главному инженеру частями. Когда пришло время отдать последний транш, его в ходе спецоперации поймали с поличным. На данный момент обвиняемый в получении взятки задержан и помещен в следственный изолятор до сентября», — сообщил Шакиров.