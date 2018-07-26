Чаще всего нарушители пытаются провести через Татарстанскую таможню алкоголь и оружие

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Больше всего на татарстанской таможне нарушают правила ввоза алкоголя и гражданского оружия. Об этом сегодня на пресс-конференции ИА «Татар-информ» рассказал начальник Татарстанской таможни Альберт Мавликов.

Нарушения, которые чаще всего выявляет таможня республики, связаны с превышением норм ввоза алкоголя и табачной продукции и наличных денег, гражданского оружия, такого как кастеты, ножи, дубинки. Также таможенники нередко задерживают пассажиров, пытающихся провести коммерческие товары — в основном это запчасти, отмечает Альберт Мавликов.

«Всего за этот год в казанском аэропорту было зафиксировано 313 административных правонарушений. 179 из них связаны с недекларированием товаров. В это число вошли 86 нарушений по ввозу алкоголя и 49 по табаку», — добавил спикер.