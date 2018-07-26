Водителям РТ компенсируют часть затрат при переходе на газомоторное топливо

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Татарстанские водители смогут компенсировать часть затрат, понесенных при переводе автомобилей на газомоторное топливо. Прием заявок на субсидию стартовал в республике 26 июля, сообщили в пресс-службе Минэкономики РТ.

«Прием документов будет осуществлять в будни с 9:00 до 18:00 (кроме пятницы — с 9:00 до 16:45) по адресу: г. Казань, ул. Московская, д.55, 125 кабинет. Необходимую консультацию заявителям окажут специалисты ГКУ „Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан“», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что финансирование субсидий при переходе на метан возьмет на себя республиканский бюджет. В зависимости от вида транспорта, размер компенсации может достигать 30 процентов. Такие меры помогут активизировать переход республики на газомоторное топливо, отметили в экономическом ведомстве.

Программа субсидирования заработала в рамках соглашения компании «Газпром газомоторное топливо» и татарстанского Кабмина.

«В дополнение к этому, компанией „Газпром газомоторное топливо“ разработан ряд стимулирующих мер: получение займа для юридических лиц под 1 процент на 12 месяцев под переоборудование ТС, выдача индивидуальных топливных карт на безвозмездное приобретение 1,5 тыс. кубов топлива для юридических и физических лиц», — резюмировали в пресс-службе Минэкономики РТ.