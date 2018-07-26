Жители Альметьевска могут продать использованные бутылки через пандоматы

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). В Альметьевске появилось три пандомата – автомата по приемау пластиковых бутылок и алюминиевых банок, сообщает «Альметьевск ТВ».

С виду он напоминает обычный терминал, но на деле эта экологическая новинка принимает пластиковую, жестяную и алюминиевую тары. Любой житель города может опустить тару в специальное устройство, затем пандомат выдаст чек, его можно обналичить в пункте приема вторсырья по адресу Тельмана, 60 или Гафиатулина, 47 и 49. Цена одной единицы мусора – 40 копеек.

В скором будущем чек можно будет обменять не только на деньги, но и на поездку на велосипедах по системе Go-bike.

Новое устройство имеет свои особенности. Например, бутылка должна быть обязательно со штрихкодом, иначе пандомат вернет ее обратно и чек не выдаст.

Сотрудники Департамента экологии отслеживают работу пандоматов через специальные приложения в телефоне. Очистка автомата происходит 2-3 раза в неделю после уведомления о заполнении аппарата. После того как сотрудники предприятия «Эко-сервис» опорожняют его, содержимое отправляется на переработку в Казань.