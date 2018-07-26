(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Внешнеторговый оборот в Татарстане вырос на 21 процент. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал начальник Татарстанской таможни Альберт Мавликов.

«Внешнеэкономическая деятельность в Татарстане выросла на 21 процент, количество выпущенных деклараций на товары на 15 процентов, а количество участников внешнеэкономической деятельности, осуществляющих свою деятельность в регионе таможни, на 9 процентов», – рассказала Мавликов.

За этот год Татарстанская таможня перечислила 16 миллионов рублей в федеральный бюджет.

Таможенники отмечают рост экспорта на 95 миллионов долларов и импорта на ту же сумму.