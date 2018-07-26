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Экс-глава Тукаевского района Василь Хазеев признался в незаконном выделении участков

Татар-информ

26 июля 2018, 11:25

Происшествия

В Казани прикрыли очередную финансовую пирамиду, которая обещала до 200 процентов годовых

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Ущерб от действий коммерческой организации превысил полтора миллиона рублей.

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). В Казани прикрыли очередную финансовую пирамиду, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ выяснили, что с мая по август 2017 года в Казани функционировала финансовая организация, которая обещала своим вкладчикам баснословную прибыль – от 100 до 200 процентов годовых. Еще одним приятным бонусом были выплаты за каждого «вновь обращенного». Суммы обещали значительные – от 5 до 15 процентов от вклада.

Сотрудники управления пресекли незаконную деятельность пирамиды. В Казани были закрыты три офиса финансовой организации.

По предварительным подсчетам, ущерб от деятельности компании составил 1,7 млн рублей.

Следователями было возбуждено дело по статье «Мошенничество». Если вина организаторов «бизнеса» будет доказана, им может грозить до 10 лет тюрьмы.

По данным ИА «Татар-информ», речь идет о компании Atlantic Global Asset Management.
 

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