АО «Транснефть – Прикамье» построит резерв нефтепродуктопровода Альметьевск – Нижний Новгород

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). АО «Транснефть — Прикамье» начало работы по строительству резервной нитки магистрального нефтепродуктопровода Альметьевск — Нижний Новгород на подводном переходе через р. Кама в Алексеевском районе Республики Татарстан.

Работы выполняются в рамках реализации комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта, цель — повышение надежности объектов нефтепродуктопроводного транспорта.

Общая протяженность участка составляет более 7,5 км, большая часть — 6,2 км — проходит под водой. Предусматривается строительство линейной части резервной нитки, устройство постоянных переездов, монтаж камер пуска и приема средств очистки и диагностики (СОД), технологических трубопроводов и комплектных трансформаторных подстанций (КТП). Будут построены кабельные эстакады, устройства молниеотвода, а также ограждения узлов КПП СОД по обоим берегам реки.

Работы по разработке траншеи под водой выполняются с привлечением специализированной строительной техники: экскаваторов на понтонах, плавучих кранов с удлиненной стрелой и установок с земснарядом.

Строительство подводного перехода МНПП осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов, регламентами, правилами охраны и технической эксплуатации магистральных трубопроводов.

Завершение строительства и ввод в эксплуатацию подводного перехода запланированы на осень 2019 года.