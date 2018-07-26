На празднование Дня республики и города Татарстан потратит 10 млн рублей

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Григорий Князев). Власти Татарстана потратят на празднование Дня республики и Дня города Казани 10 миллионов рублей. Информация об этом была опубликована в реестре госзакупок.

Согласно условиям объявленного тендера, праздничные мероприятия пройдут на Международном конно-спортивном комплексе «Казань», в Старо-Татарской слободе и в Казанской ратуше. В планы праздничных мероприятий входят концертная программа, запуск салюта, торжественный прием в ратуше города и другие мероприятия.

Подрядчики должны будут выполнить работы по подготовке празднования, поставке аппаратуры и производстве поздравительной продукции на всех заявленных площадках.