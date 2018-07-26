В Алексеевском районе впервые состоится велопоход «Колесо Приключений»

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). 28 и 29 июля в Алексеевском районе РТ впервые пройдет двухдневный велопоход по историческим местам, сообщает районное отделение Региональной общественной организации «Аграрное молодежное объединение РТ».
Планируется, что участники похода посетят музей села Большие Тиганы, озеро Провал, село Большой Яр. Для велосипедистов также пройдут спортивные и развлекательные мероприятия.
«Колесо Приключений» стартует 28 июля в 12.00 в п. г. т. Алексеевское. К участию приглашаются все жители Алексеевского района от 18 до 35 лет.
Цель мероприятия – приобщить молодежь к спорту и содействовать познавательной активности в области истории и культуры сельских поселений Алексеевского района. Велопоход проводится в рамках конкурса «Социальное проектирование на селе».