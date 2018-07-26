(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). В Камском Устье предприниматель избил «соперника» по бизнесу арматурой, сообщает газета «Волжские зори».

Конфликт между двумя мужчина произошел на местном рынке. Бизнесмены не поделили торговое место. Один из драчунов от слов быстро перешел к делу. Он взял арматуру и несколько раз ударил ей оппонента.

Разнять мужчин смогли свидетели происшествия. Нападавший решил ретироваться и скрылся с места инцидента на машине.

Потерпевший не стал писать заявление в полицию.

Как объяснил директор рынка Наиль Сиразаев, конфликт произошел из-за того, что на место прежнего торговца, который не приехал накануне, поставили другого бизнесмена. С утра «хозяин» места попытался отстоять свою точку с помощью кулаков и арматуры. «Сегодня ему просто надо было подойти ко мне, и я нашел бы ему место для торговли. Но я был занят с ветеринарными работниками. Только подошел, а тут такие проблемы», – прокомментировал ситуацию Наиль Сиразаев.

