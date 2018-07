Зуля Камалова и Сергей Старостин выступят на этнофестивале «Крутушка»

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Стали известны имена гостей и участников музыкальной программы X Международного этнического фестиваля «Крутушка», который пройдет с 23 по 26 августа в поселке Крутушка на территории оздоровительно-образовательного комплекса «Байтик», сообщают организаторы.

Направление world music на главной сцене представят звезды российской и мировой этнической музыки: этно-трио «Троiца» (Беларусь), ансамбль Tаzlо (Венгрия), Ayyıldız-Оnur-Sagun trio (Турция), Сергей Старостин (Москва), Зуля Камалова & The children of the underground (Австралия – Россия), Nadishana (Россия – Германия), Samhey и Rishab Prasanna (Россия – Индия), Safety Magic (Москва) и многие другие музыканты.

На фестивале можно будет услышать музыку татар, кряшен, русских, марийцев, чувашей, мордвы, башкир, удмуртов в исполнении лучших коллективов со всего Татарстана и множества российских регионов. Гости познакомятся с древними мелодиями, инструментами, старинными костюмами, обряды позволят соприкоснуться с историей: народные музыканты приедут на «Крутушку», чтобы поделиться песнями и знаниями с молодыми слушателями.

23 и 24 августа в рамках фестиваля пройдет конференция на тему традиций и современности. Мероприятие соберет историков, этнографов, филологов и этномузыкологов, фольклористов, архитекторов, дизайнеров одежды, представителей общественных фольклорных движений, а также широкой аудитории.

В дни фестиваля будет работать ярмарка ремесленников, мастер-классы, арт-проекты, выставки, театральные и танцевальные представления, презентации кинофильмов.

Иногородние гости смогут выбрать проживание в палаточном городке или корпусе комплекса «Байтик». Жители Казани смогут добраться в Крутушку как на городском автобусе № 78, так и дополнительном, следующем до фестиваля. Для личного транспорта гостей будет организована охраняемая стоянка.

Фестиваль проводится с 2009 года.