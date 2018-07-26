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Татар-информ

26 июля 2018, 10:46

Политика

Рустам Минниханов вошёл в Консультативную комиссию при Госсовете РФ

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Фото: Михаил Захаров/архив

Комиссия образована из руководителей администрации президента, вице-премьера и глав важнейших регионов страны

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Григорий Князев). Президент Татарстана Рустам Минниханов вошёл в состав Консультативной комиссии при Государственном совете при Президенте России. Указ о составе комиссии за подписью Президента РФ Владимира Путина был сегодня опубликован на портале правовой информации.

Помимо лидера Татарстана в состав комиссии входят заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, вице-премьер Виталий Мутко, помощник президента Игорь Левитин и нескольких глав регионов, в том числе мэры Москвы и Петербурга Сергей Собянин и Георгий Полтавченко, глава Чечни Рамзан Кадыров и свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Государственный совет — совещательный орган при Президенте России, существующий с 2000 года и состоящий традиционно из важнейших руководителей страны — федеральных министров, глав парламентских фракций и руководителей регионов.

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