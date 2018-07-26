В Нижнекамске готовятся к сдаче второй этап благоустройства пляжа и Дом культуры

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамске в поселке Красный Ключ в августе текущего года сдадут сразу два объекта – вторую очередь пляжа и районный Дом культуры, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.



Красноключинский Дом культуры после реконструкции станет многофункциональным. Здесь располагаются площадка звукозаписи, студия и кабинет звукорежиссера, просторный зал хореографии, библиотека с отдельным входом с улицы, концертный зал на 254 посадочных места.





Появятся в Доме культуры и музыкальная гостиная, где будут проходить квартирники и мероприятия малого формата.



Зданию уже более сорока лет, но некоторые элементы декора решено было сохранить. Директор районного Дома культуры Роза Хасанова рассказала, что лепнину не удалили, а решили восстановить, чтобы и «дальше радовала людей».





Открытие Дома культуры совсем близко – внутри идут отделочные работы, со следующей недели начнется облицовка здания снаружи, через месяц будет готова мебель и оборудование. Открытие планируется в конце августа.



Также идет благоустройство 250 метров берега Камы. Здесь работы также на стадии завершения. Скоро завезут оборудование для детских и спортивных площадок. Особое внимание уделено вопросам безопасности. На первом этапе было установлено сорок камер, на второй очереди – 17 камер. Уже в первой декаде августа жители и гости Нижнекамска смогут загорать на новом пляже.