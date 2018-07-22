Тверк москвички на фоне мечети «Кул-Шариф» вызвал скандал в Сети

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Московская танцовщица и блогер Анастасия Малышева исполнила тверк на фоне мечети «Кул-Шариф». Опубликованное видео в Instagram-аккаунте девушки вызвало бурное обсуждение среди пользователей соцсети.

Девушка исполняет тверк в компании двух молодых людей недалеко от мечети. «Тусанули в Казани», — подписала видеоролик Малышева на своей странице в Instagram.

Видео посмотрело более 690 тыс. людей, три тысячи из них оставили под постом свои комментарии. Мнения пользователей разделились: одни пишут, что девушка «оскорбила религию», кто-то считает, что Малышева «не позволила себе ничего лишнего», остальная часть подписчиков восхищается исполненным танцем.

Согласно информации на сайте Анастасии Малышевой, 20-летняя девушка является профессиональной танцовщицей и преподает twerk. Танцовщица принимала участие в турнирах и баттлах, в том числе снималась в телевизионном проекте «Танцы на ТНТ».