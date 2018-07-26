(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). В Казани отремонтируют 6 улиц в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.
На участках улиц Шуртыгина, Искра и Глушко уложат новый слой высококачественного асфальтобетона, отремонтируют тротуары. Также планируется заменить бортовые камни, ограждения и 6 дорожных знаков, нанести новую дорожную разметку.
Кроме того, улицы Вяземская, Рылеева и Алексеева получат новое дорожное покрытие из мелкозернистого асфальтобетона.
Ремонт будет осуществлять ОАО «Каздорстрой».