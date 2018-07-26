(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Шестилетний ребенок пострадал в ДТП на Мамадышском тракте в Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоиспекции.

Накануне вечером напротив дома №129 по Мамадышскому тракту 30-летний водитель «КАМАЗа» не выбрал безопасную скорость и «догнал» легковушку «ДЭУ», за рулем которой находился 34-летний водитель, а в салоне без детского кресла сидел 6-летний ребенок.

В результате аварии маленький пассажир «ДЭУ» получил сотрясение головного мозга и ушиб лба. Также пострадал 40-летний мужчина, находившийся в салоне легковушки.

Потерпевших на «скорой» доставили в больницу.

