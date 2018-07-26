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Татар-информ

26 июля 2018, 11:06

Экономика и финансы

Бывший сотрудник Qiwi намайнил полмиллиона биткойнов на терминале компании

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По утверждению главы компании Сергея Солонина, это произошло в 2011 году, и сотрудник вскоре уволился.

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Григорий Князев). Сотрудник Qiwi намайнил в 2011 году 500 тысяч биткоинов на терминалах компании. Об этом заявил на лекции в Московской школе коммуникаций MACS глава компании Сергей Солонин. Речь бизнесмена передает издание Rusbase.

По словам Солонина, служба безопасности сообщила ему о том, что терминалы в магазинах особенно интенсивно работали по ночам. В ходе разбирательства выяснилось, что технический директор компании майнил на терминалах биткоины и смог накопить уже 500 тысяч. На требование вернуть ресурсы компании и рассказать, что такое майнинг, сотрудник ответил отказом и уволился. Солонин увольнению не препятствовал, так как прямого урона компании майнинг не нанес.

«Мы вот не знаем, как на этих дурацких терминалах три копейки заработать, а тут золотая жила!» — признался Солонин.

На тот момент 500 тысяч биткоинов стоили примерно 5 миллионов долларов, но когда Qiwi собрала собственную майнинг-команду, время уже было упущено, и заработать такие же деньги не удалось.

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