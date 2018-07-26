Партию «северных» «КАМАЗов» отправили на строительство газопровода «Сила Сибири»

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Очередная партия из 20 самосвалов «КАМАЗ-ВАНКОР» отправлена на строительство магистрального газопровода «Сила Сибири». Об этом сообщает пресс-служба ПАО «КАМАЗ».
Данная модель, благодаря шасси «КАМАЗ-6522», способна работать в максимально «недружественных» для автомобилей условиях.
«Северный» «КАМАЗ» с двигателем CUMMINS ISLe 375 («Eвро-4») не боится ни холодов, ни бездорожья.
Всего на строительстве газопровода «Сила Сибири» работают около 150 самосвалов «КАМАЗ-ВАНКОР».