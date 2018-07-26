(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). В Зеленодольске мужчина с ножом украл из супермаркета продукты, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

Во вторник, 24 июля, злоумышленник зашел в супермаркет, расположенный на улице Комсомольская в Зеленодольске. Мужчина стал угрожать директору магазина ножом, после чего вынес из торгового зала продукты и скрылся.

Полицейские, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, оперативно вышли на след злоумышленника. 23-летнего ранее судимого жителя поселка Нижние Вязовые задержали и изъяли у него нож.

Если вина мужчины будет доказана, ему может грозить до 10 лет тюремного заключения.

