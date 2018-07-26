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Татар-информ

26 июля 2018, 09:56

Общество

Житель Башкортостана нашел в огороде древнегреческую монету

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Фото: Рустем Кабиров

Нуримановец Рустем Кабиров во время работы в саду наткнулся на необычную находку.

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Миляуша Латыпова). Житель Нуримановского района Башкортостана Рустем Кабиров обнаружил на луковой грядке старинную монету, на которой начеканены бюст и греческие буквы. О находке мужчина сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

На пост откликнулся историк Артур Идельбаев, который предположил, что это византийская пайзца, которую выдавали вождям варварских племён, отличившихся в защите Византии. По мнению историка, на монете изображен древнеримский император Антонин Пий, который правил в 138 — 161 годах нашей эры.

По словам Рустема Кабирова, то, что найденная им находка, возможно, элемент обмундирования древнегреческих воинов, которые жили на территории нынешнего Башкортостана примерно 145 — 147 годах н. э., предположили и другие историки.

«Весной землю вспахивали мотоблоком. Монету нашел на грядке. 20 лет назад на этом месте на глубине 30 — 50 метров была также обнаружена толстая медная монета. В Нуримановском районе есть древние курганы. Быть может, моя находка была похоронена вместе с воином. Сейчас монету исследуют специалисты. После того как станет известно о ее ценности, буду решать — продавать или отдавать в музей», — сказал Кабиров.

В зависимости от результатов экспертизы Рустем Кабиров планирует начать археологические раскопки с привлечением специалистов.

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