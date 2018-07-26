Федор Бондарчук приступил к съемкам «Притяжение-2»

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Режиссер Федор Бондарчук приступил к съемкам продолжения фильма «Притяжение», сообщают «Вести».



Подробности сюжета пока строго засекречены, но уже точно известно, что декорации и спецэффекты фантастического блокбастера поразят воображение зрителей. Специально для второй части были созданы компьютерные модели для второй серии фильма.

Съемки фильма проходят в Одинцовском районе Подмосковья. В течение полутора лет над разработкой будущего фильма работали сценаристы, режиссеры и операторы.

Премьера «Притяжения-2» планируется 26 декабря 2019 года.

Бюджет картины составил 650 млн рублей, 150 из них пойдут на рекламу и продвижение. Бюджет картины по сравнению с предыдущей частью вырос в два раза – именно поэтому новая часть будет «масштабнее» и насыщена спецэффектами. Первая часть «Притяжения» собрала в прокате более миллиарда рублей.

Ранее Бондарчук рассказал, что в кадре появится суперзвезда, но ее имя режиссер раскрывать не стал.